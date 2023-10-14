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Сийярто заявил, что Венгрия не даст согласия на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Анастасия Бобылева
06:04 14.10.2023
Глава МИД Венгрии заявил, что никаких Венгрия не даст согласия на переговоры по вступлению Украины в ЕС, пока не будут отменены законы, дискриминационные для закарпатских венгров.
Сийярто заявил, что Венгрия не даст согласия на переговоры о вступлении Украины в ЕС
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
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Венгрия не согласится на переговоры о включении Украины в Евросоюз, пока Киев не выполнит определенное условие. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что Будапешт станет обсуждать тему вступления Украины в ЕС только после того, как Киев отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. По его словам, новый закон об образовании привел к тому, что в украинских школах с обучением на венгерском языке теперь только часть уроков проводится на нем.

«Это неприемлемо. Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», - передает РИА Новости слова венгерского министра.

Сийярто отметил, что сейчас лишь от 20% до 40% уроков в таких школах действительно проходят на венгерском языке, и с 2015 года ситуация только ухудшается. Он сказал, что Венгрия и Украина уже восемь лет не могут разрешить этот конфликт, и единственным требованием Будапешта является возвращение венграм тех прав, которые были у них до 2015 года.

Ранее экс-глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не способна стать членом ЕС. По его мнению, страна нуждается в масштабных внутренних реформах.

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