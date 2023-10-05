Экс-глава ЕК Юнкер заявил, что Украина не способна стать членом ЕС
В интервью для издания Augsburger Allgemeine экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что крайне зол на «некоторые голоса в Европе», дающие ложные надежды о вступлении в ЕС украинскому народу. Юнкер добавил, что, несмотря на все усилия, Украина не имеет права присоединиться к Евросоюзу и нуждается в масштабных внутренних реформах.
«У нас есть неудачный опыт общения с некоторыми так называемыми новыми членами, например когда дело касается верховенства закона. Это не должно повториться снова», - подметил Юнкер.
Ранее руководитель Совета Европы Шарль Мишель заявил, что Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2030 году. Однако позднее британское издание The Guardian сообщило, что Мишель назвал дату наугад, а потому его заявление не имеет смысла.