ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по «Хезболле» на юге Ливана
Армия обороны Израиля ударила по одной из целей шиитской военизированной группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом израильское ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Приводится информация, что удар был нанесен как ответный после проникновения неопознанных воздушных объектов на территорию еврейского государства.
«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по террористической цели "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел БПЛА позиций ЦАХАЛа», - опубликовала сообщение Армия обороны Израиля.
Там добавили, что ЦАХАЛу удалось перехватить обстреливающие их позиции воздушные объекты, проникшие на территорию страны.
Немногим ранее в Израиле сообщили о проникновении в одно из еврейских поселений террористов. Речь идет о Маале-Михмас на Западном берегу реки Иордан.