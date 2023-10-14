ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по «Хезболле» на юге Ливана

Израильские военные сообщили, что пресекли огонь обстреливающих их позиции воздушных объектов, проникших на территорию страны.

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Армия обороны Израиля ударила по одной из целей шиитской военизированной группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом израильское ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Приводится информация, что удар был нанесен как ответный после проникновения неопознанных воздушных объектов на территорию еврейского государства.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по террористической цели "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел БПЛА позиций ЦАХАЛа», - опубликовала сообщение Армия обороны Израиля.

Там добавили, что ЦАХАЛу удалось перехватить обстреливающие их позиции воздушные объекты, проникшие на территорию страны.

Немногим ранее в Израиле сообщили о проникновении в одно из еврейских поселений террористов. Речь идет о Маале-Михмас на Западном берегу реки Иордан.