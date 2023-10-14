«Град» прошелся по замаскированным позициям боевиков на Херсонском направлении

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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» продолжают уничтожать артиллерийские батареи, склады с боеприпасами, оборонительные сооружения, пункты управления противника на Херсонском направлении в зоне СВО. Кадры их работы публикует МО РФ.

Артиллерийский расчет получил данные разведки о расположении сил противника и сразу выдвинулся на позицию. После развертывания в боевое положение расчет нанес удар 122-мм осколочно-фугасными снарядами, накрыв плотным огнем площадные цели, затем оперативно покинул позицию и отправился в запасной район для пополнения боекомплекта.

За работой расчета РСЗО «Град» следят операторы беспилотников. Это позволяет корректировать и передавать на позицию данные о результатах огневого поражения противника в режиме реального времени.

Ранее в МО РФ сообщили, что за неделю российские беспилотники и ракетные комплексы «Искандер-М» нанесли восемь ударов по инфраструктуре украинских боевиков. Поражались объекты, связанные с производством вооружений, а также пункты размещения личного состава противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.