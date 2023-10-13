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МО РФ: за неделю нанесено 8 ударов «Искандерами» и БПЛА по инфраструктуре врага

14:55 13.10.2023
Групповые удары поражали объекты, связанные с производством вооружений, а также пункты размещения личного состава противника.
МО РФ: за неделю нанесено 8 ударов «Искандерами» и БПЛА по инфраструктуре врага
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о восьми групповых ударах ракетами и беспилотными летательными аппаратами, нанесенными за неделю по неприятельской инфраструктуре.

«Нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами», - говорится в сообщении.

С 7 по 13 октября удары наносились по складам с вооружением и военной техникой противника, цехам производства вооружения и техники, пунктам размещения личного состава - украинских военных, а также националистов и наемников.

Украинская сторона лишилась склада, где хранились американские катера типа Willard и полевого артиллерийского склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Также ударами ВС РФ уничтожены склад военной техники на заводе «Дунайсудосервис» в Ильичевске Одесской области и база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань в Черкасской области.

В сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что на Купянском направлении за неделю российские военные занли более выгодные рубежи и позиции и отразили 46 вражеских атак.

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