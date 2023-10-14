Небензя: недопустимы убийства и насилие в отношении мирных палестинцев и израильтян

По словам постпреда РФ при ООН, требование Израиля об эвакуации свыше одного миллиона палестинцев в течение суток может привести к необратимым последствиям.

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Ближневосточный регион находится в состоянии, близком к полномасштабной войне, а аткже на грани гуманитарной катастрофы. Об этом журналистам заявил Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его цитирует РИА Новости.

«Эскалация ситуации "на земле" крайне тревожна. Регион находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы», - сказал Небензя.

Вместе с тем он заявил о недопустимости любых убийств и насилия в отношении мирных палестинцев и израильтян. Обстрелы жилых территорий в Газе и отключение данной зоны от воды, электричества, что, по словам Василия Небензи, схоже с блокадой Ленинграда, также неприемлемо.

Говоря о требовании Израиля эвакуировать в течение суток свыше одного миллиона палестинцев из сектора Газа, российский постпред отметил необратимость последствий такого шага.

«Требование эвакуировать более одного миллиона мирных жителей в 24 часа и собрать их фактически в гетто на юге сектора, также неприемлемо и может привести к необратимым катастрофическим последствиям в регионе и глобально», - приводит его слова СМИ.

Немногим ранее в ООН встретили осуждением обращение Израиля к жителям Газы и агентствам всемирной организации с просьбой покинуть этот регион.

В ООН отметили, что израильские власти не дают жителям никаких гарантий безопасности или гарантий возвращения в родной дом. Также там заявили, что миллион человек физически не сможет дислоцироваться всего за один день.