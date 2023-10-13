ООН осудила обращение Израиля к жителям Газы с просьбой покинуть город

По мнению представителей ООН в Палестине, действия ЦАХАЛ в Газе могут привести к гуманитарной катастрофе.

© Фото: Li Rui XinHua Globallookpress

ООН осудила обращение властей Израиля к жителям палестинской Газы с просьбой уйти на юг. В организации заявили, что подобные военные действия ЦАХАЛ способны привести к гуманитарной катастрофе.

«ООН в Палестине призывает правительство Израиля отменить свое объявление о том, что агентства ООН и палестинцы должны "немедленно переселиться в южную часть сектора Газа"», - цитирует РИА Новости комментарии сотрудников ООН в Палестине.

В сообщении уточняют, что Израиль не дает жителям никаких гарантий безопасности или гарантий возвращения в родной дом. Также сотрудники всемирной организации заявили, что миллион человек физически не сможет дислоцироваться всего за один день.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ стягивает бронированные бульдозеры на границу с сектором Газа. Корреспондент нашего телеканала показал целую колонну таких машин. Он отметил, что на них установлены пуленепробиваемые стекла.