Первую ракету «Ангара-А5В» запустят не ранее 2028 года

Экологически чистая ракета-носитель будет запущена после летных испытаний нового разгонного блока КВТК, а они состоятся не ранее 2028 года.

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Первая ракета «Ангара-А5В» будет запущена не ранее 2028 года после испытаний нового разгонного блока КВТК. Об этом проинформировал генеральный директор космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко.

Он также рассказал, что центр имени М. В. Хруничева завершил разработку эскизного проекта по созданию носителя «Ангара-А5В», пишет РИА Новости. Однако конструирование самой ракеты, уточнил Варочко, начнется только после окончания летных испытаний разгонного блока КВТК, который также работает на кислородно-водородном топливе.

Работы по созданию летного образца кислородно-водородного разгонного блока КВТК запланированы на 2028 год, соответственно летные испытания ракеты «Ангара-А5В» состоятся не раньше этой даты.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как сотрудники ПО «Полет» готовят к старту «Ангару-А5». Одна из сложнейших работ на всем производстве - это протирка спиртовыми салфетками огромной площади внутренней поверхности бака, в котором хранится жидкий кислород.

Ракету-носитель «Ангара-А5» называют экологически чистой, поскольку она работает на кислородно-водородном топливе. При этом ее грузоподъемность составляет до 23 тонн, поэтому она способна доставить на орбиту даже самый тяжелый спутник.