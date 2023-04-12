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В Омске показали, что нужно для успешного старта ракеты-носителя «Ангара-А5»

Павел Ремнев
Марина Крижановская
09:15 12.04.2023
Универсальный ракетный модуль состоит из топливных баков и двигателя, все вместе - пять блоков и именно поэтому «Ангара-А5». Длина каждого более 25 метров, их вес 149 тонн.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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К летным испытаниям готовится ракета тяжелого класса «Ангара-А5». Она будет доставлена на космодром «Восточный» в Амурской области в сентябре. А в мае для предварительных тестов агрегатов и систем технического и стартового комплекса в Архангельскую область на космодром «Плесецк» привезут полноразмерный электрозаправочный макет «Ангары».

В процессе подготовки ракеты к первому старту с «Восточного» применяют даже спиртовые салфетки. Корреспондент «Звезды» Павел Ремнев в Омске был допущен на производственное объединение «Полет» отечественного ракетостроения.

© ТРК "Звезда"

Там создается одна из лучших ракет-носителей во всем мире. Блестящая полусфера - это часть топливного бака космического корабля. В другом ангаре их собирают уже в огромные цистерны. Весь коллектив предприятия работает для подготовки «Ангары» к успешному старту.

«Вот она - уникальная возможность. Мы сейчас находимся внутри бака ракеты "Ангара-А5". Этот бак предназначен для жидкого кислорода. Обратите внимание на стенки, они - вафельные, это экономит массу, но сохраняет прочность. Еще вот эти перегородки. При старте топливо начинает расходоваться и соответственно закручиваться в баке, как в центрифуге. Вот эти перегородки гасят такие колебания, сохраняя курс ракеты устойчивым», - показал корреспондент.

Вероятно одна из самых тяжелых работ на всем производстве - это протирка спиртовыми салфетками каждого квадратного сантиметра внутренней поверхности бака. Чтобы никто не задохнулся, свежий воздух закачивают снаружи по пластиковой трубе. И таким образом пять дней без перерыва. Все потому, что в составе топлива используется жидкий кислород, а это очень капризная субстанция. 

«Переход на этот более экологичный вид топлива "кислород-керосин" с одной стороны - забота о людях, с другой - это, конечно, немножечко наложило отпечаток на нашу технологию, потому что требования к внутренней чистоте баков. Кислород не любит ни засоренности, ни масла, ничего. Это достаточно жесткие требования, которые нам приходится ежедневно выполнять, подтверждать», - рассказал первый заместитель директора ПО «Полет» Александр Малашенко.

© ТРК "Звезда"

Ракеты почти всегда красят в белый - чтобы меньше нагревались. Кадры сняты на космодроме в Плесецке: на улице зима, -30 градусов. Но топливо в баках уже испаряется. Для того, чтобы оставаться в жидком состоянии, кислороду нужна температура пониже - почти -200 градусов. Вот откуда облака тумана вокруг ракет на стартовом столе.

Длинные баки - для жидкого кислорода, покороче - для керосина. Внизу двигатель. Все вместе это универсальный ракетный модуль. Пять штук - и именно поэтому «Ангара-А5». Длина каждого более 25 метров, их вес 149 тонн. Отработав, первая ступень отделяется - это четыре модуля. Следом вторая и третья.

© ТРК "Звезда"

В итоге до заданной точки на орбите космический корабль доводит разгонный блок. В случае с «Ангарой-А5» на орбиту можно доставить 24,5 тонны груза, то есть даже самый тяжелый спутник. В цеху окончательной сборки в настоящее время занимаются двигателями. Мощность каждого - 1 500 000 лошадиных сил.

Впервые в истории России ракета тяжелого класса «Ангара-А5» будет стартовать с космодрома «Восточный». О том, что при подготовке стартового стола для настоящей ракеты на космодром доставят ее полномасштабный макет, о сроках отправки такого макета и фактической ракеты на космодром и о том, что нужно сделать, чтобы ракета не погибла на старте - в репортаже Павла Ремнева.

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