Разведчики подкараулили боевиков и сбросили боеприпасы с дронов прямо им в окопы
Вражеская пехота бессильна перед умелыми операторами беспилотников - противник выскакивает из своих окопов и катается по земле.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России публикует кадры боевой работы разведчиков «Южной» группировки войск.
Вскрыв расположение опорных пунктов неприятеля, российские бойцы сбросили боеприпасы с беспилотников точно во вражеские окопы, огневые точки и укрытия.
На кадрах видно, как вражеская пехота, пораженная точными сбросами, выпрыгивает из окопов и катается по земле.
Ранее сообщалось, что российские десантники обрушили ракетный удар из ПТРК на технику противника.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.