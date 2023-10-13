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Разведчики подкараулили боевиков и сбросили боеприпасы с дронов прямо им в окопы

10:52 13.10.2023
Вражеская пехота бессильна перед умелыми операторами беспилотников - противник выскакивает из своих окопов и катается по земле.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры боевой работы разведчиков «Южной» группировки войск. 

Вскрыв расположение опорных пунктов неприятеля, российские бойцы сбросили боеприпасы с беспилотников точно во вражеские окопы, огневые точки и укрытия. 

На кадрах видно, как вражеская пехота, пораженная точными сбросами, выпрыгивает из окопов и катается по земле. 

Ранее сообщалось, что российские десантники обрушили ракетный удар из ПТРК на технику противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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