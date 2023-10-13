В стране и мире Разведчики подкараулили боевиков и сбросили боеприпасы с дронов прямо им в окопы Вражеская пехота бессильна перед умелыми операторами беспилотников - противник выскакивает из своих окопов и катается по земле. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России публикует кадры боевой работы разведчиков «Южной» группировки войск. Вскрыв расположение опорных пунктов неприятеля, российские бойцы сбросили боеприпасы с беспилотников точно во вражеские окопы, огневые точки и укрытия. На кадрах видно, как вражеская пехота, пораженная точными сбросами, выпрыгивает из окопов и катается по земле. Ранее сообщалось, что российские десантники обрушили ракетный удар из ПТРК на технику противника. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика