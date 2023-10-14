За сутки более 400 человек стали жертвами ударов Израиля по территории Газы

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За прошедшие сутки более 400 человек стали жертвами ударов армии обороны Израиля по территории палестинского сектора Газа. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Палестины.

«Жертвами атак израильских сил в секторе Газа стали за день более 400 человек, около 1,5 тыс. получили ранения», - приводит агентство данные ведомства.

Во вторник 10 октября в результате авиационного удара израильскими силами по жилому дому в Газе погибли несколько журналистов, также передавали о раненых. Сообщается, что обстрелы Газы задели в том числе машины скоро помощи, которые перевозили раненых на юге сектора Газа.