Quds: несколько журналистов стали жертвами Израильского удара в секторе Газа

Несколько человек погибли, и некоторые были ранены в результате израильского удара по жилой башне в секторе Газа.

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В результате авиационного удара Израиля по жилому дому в секторе Газа погибли несколько журналистов. Об этом сообщает палестинский портал Quds.

«Несколько журналистов были убиты, также есть раненые в результате израильского воздушного удара по жилой башне к западу от города Газа», - передает РИА Новости со ссылкой на портал.

Также агентство WAFA передает, что армия Израиля обстреляла четыре машины скорой помощи, перевозившие раненных на юге сектора Газа.

Ранее в палестинской группировке ХАМАС рассказали о планах альянса «Оси сопротивления» в отношении Израиля. Представитель движения сообщил, что у шиитских ополченцев есть намерения уничтожить Израиль.