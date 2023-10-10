Quds: несколько журналистов стали жертвами Израильского удара в секторе Газа
Несколько человек погибли, и некоторые были ранены в результате израильского удара по жилой башне в секторе Газа.
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В результате авиационного удара Израиля по жилому дому в секторе Газа погибли несколько журналистов. Об этом сообщает палестинский портал Quds.
«Несколько журналистов были убиты, также есть раненые в результате израильского воздушного удара по жилой башне к западу от города Газа», - передает РИА Новости со ссылкой на портал.
Также агентство WAFA передает, что армия Израиля обстреляла четыре машины скорой помощи, перевозившие раненных на юге сектора Газа.
Ранее в палестинской группировке ХАМАС рассказали о планах альянса «Оси сопротивления» в отношении Израиля. Представитель движения сообщил, что у шиитских ополченцев есть намерения уничтожить Израиль.