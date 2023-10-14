Колонна израильских танков движется в сторону сектора Газа

Сегодня в 16:00 истекло время, в рамках которого мирные жители сектора Газа могли переехать в южную Газу.

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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев поделился кадрами съемки из Израиля, на которых колонна танков ЦАХАЛ движется в сторону сектора Газа.

Сегодня в 16:00 истек период, в рамках которого жители севера автономии могли безопасно переехать в южную Газу. Вчера армия обороны Израиля выделила на это 24 часа.

По словам представителя ЦАХАЛа, сегодня будет создан дополнительный коридор, по которому беженцы смогут покинуть регион до 22:00.

Известно, что ЦАХАЛ собирается осуществить в регионе крупные боевые операции, но после того как проведет оценку количества оставшихся в секторе Газа мирных жителей. По словам представителя израильской армии, боевые действия будут начаты, если «ситуация это позволит».