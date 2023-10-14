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В Ростове презентовали фильм о побеге узников из лагеря смерти Собибор

Елизавета Пронина
20:15 14.10.2023
Сохранились письма, документы, ордена и медали узников, которые смогли восстать против надзирателей лагеря Собибор и сбежать из него.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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За время существования лагеря Собибор нацисты казнили и замучили более 250 тысяч человек. Теперь в Польше открыто новое мемориальное пространство вокруг музея, посвященного лагерю. Его открыли к 80-й годовщине со дня восстания узников концлагеря. Их имена высечены на сотнях каменных плит. Нет здесь лишь трехсот узников. Тех, кто совершил немыслимое!  

«Те люди, предводители восстания пробыли там две недели, их пригнали из минского гетто, а дед там был год и пять месяцев, понимаете? Каждый день вот так вставать, работать, влево-вправо шаг, и тебя расстреляют, ты как робот выходишь и работаешь», - сказал внук Алексея Вайцена Александр.

Александр Вайцен - внук одного из тех, кто сначала смог восстать против надзирателей Собибора, а затем совершить побег. И выжить. Этот парадный пиджак  с многочисленными орденами и медалями Александр хранит с особым трепетом, прекрасно зная, через что пришлось пройти его деду.

«Стоял перебирал вещи, обувь, детские ботинки попадались, детские сандалии, друзей одежда попадалась. Понимал, что нет их в живых. Он с напарником должен был захватить склад с оружием, убить охранников, взломать и забрать, но у них это не получилось», - добавил Александр.

Те немногие истории, которые бывший узник Собибора рассказывал внуку, навсегда врезались в память. 14 октября 1943-го в лагере произошло восстание. Возглавил его военнопленный красноармеец Александр Печерский. Около 300 заключенных смогли уничтожить почти всех надсмотрщиков лагеря и сбежать в лес. И 50 из них дожили до конца войны.

Специально к годовщине восстания, музей политистории в Петербурге открыли выставку личных вещей Печерского. В эти дни о Собиборе вспоминают и в Москве. Трагическая судьба и героический подвиг лейтенанта Печерского нашли отражение во многих художественных фильмах. Но история красногвардейца наконец получила и продолжение.

«За последние годы, благодаря поисковой работе, благодаря работе в архивах, благодаря международной операции удалось изыскать достаточно много новых данных о восстании, много новых документов, в семье Печерского два года назад удалось найти часть архива, которые ранее не удалось до этого», - сказал Илья Васильев председатель фонда правления Александра Печерского.

Новый документальный фильм о подвиге Печерского телевизионной аудитории представит телеканал «Звезда» 16 октября. А жители Ростова уже смогли его увидеть. Именно там долгое время жил сам Печерский. В отличие от других картин, авторы хотели рассказать не только о его судьбе в Собиборе, но и о тихом подвиге после него.

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