«Победили вопреки всему»: директор РВИО рассказал о восстании в немецком лагере Собибор

По рассказу Мягкова, участники восстания в Собиборе победили не только морально - они разгромили немецкий лагерь, который прекратил свое существование.

© Фото: ТРК "Звезда"

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал в студии телеканала «Звезда» на форуме «Армия-2022» о восстании в немецком лагере смерти Собибор в октябре 1943 года.

«Мы опубликовали только за последние три года несколько книг, посвященные немецким концлагерям. При чем, это и наши и зарубежные документы. Здесь и Треблинка, здесь и Майданек, Собибор. Сделали художественный фильм "Собибор". Как раз о подвиге нашего Александра Ароновича Печерского, который поднял восстание в концлагере. Вопреки всему, вопреки логике, вопреки тому, что они были обречены на уничтожение. Тем не менее они победили», - рассказал Мягков.

Как рассказал гость телеканала, участники восстания в Собиборе победили не только морально - они сумели разгромить немецкий лагерь, который прекратил свое существование.

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Полное интервью с Михаилом Мягковым смотрите в видео к данной новости.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов