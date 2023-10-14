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Война в шаббат: корреспондент «Звезды» рассказал о подготовке ЦАХАЛ к операции в Газе

Роман Закурдаев
Никита Черненко
11:03 14.10.2023
Съемочная группа «Звезды» в Израиле рассказала о том, как Израиль готовится к войне с Палестиной.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев вместе со съемочной группой в Израиле рассказал о том, как армия Израиля продолжает готовиться к проведению наземной операции в Газе даже в день, когда евреям предписано воздерживаться от любой работы.

Закурдаев рассказал, что в этот Шаббат в стране сделан ряд исключений: так в эту субботу работает даже аэропорт Израиля, куда прибывает первая волна резервистов ЦАХАЛ.

«Вместе с самолетами прибывает вооруженная помощь США. Это, конечно же, вооружение, связанное с ПВО, так как становится все сложнее справляться с воздушными атаками ХАМАС», - сообщил корреспондент.

Помощь для ПВО Израиля прибыла как раз вовремя: недавно стало известно, что ХАМАС стал использовать дальнобойные ракеты с рабочей дальностью до 250 километров, что стало новым испытанием для «железного купола» Израиля.

«Этой ночью здесь, в Тель-Авиве, лишь однажды мы слышали, как работала сирена, но характерного хлопка мы не слышали. А вот в Хайфе ПВО работало всю ночь», - подчеркнул Закурдаев.

Наземная операция ЦАХАЛ в Палестине и предшествовавшая ей блокировка сектора Газа все еще являются темой для активного обсуждения. Так постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что подобные действия грозят масштабной гуманитарной катастрофой и ставят Ближний Восток на грань полномасштабной войны.

Подробнее смотрите в материале Романа Закурдаева для телеканала «Звезда».

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