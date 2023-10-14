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Захарова заявила, что США довели Ближний Восток до точки невозврата

Елизавета Кондрикова
17:44 14.10.2023
Об этом представитель МИД РФ заявила на фоне решения США дать право американским госслужащим и семьям в Израиле покинуть страну.
Захарова заявила, что США довели Ближний Восток до точки невозврата
© Фото: Majdi Fathi, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Внешняя политика Соединенных Штатов, как гаранта безопасности на Ближнем Востоке, привела к «точке невозврата» в вопросе безопасности в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Гарант безопасности в регионе довёл безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?» - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Подобное высказывание Захаровой стало комментарием на новость о решении администрации Соединенных Штатов разрешить своим госслужащим и семьям покинуть Израиль на фоне «беспрецедентной ситуации в области безопасности». В основном речь идет об американских дипломатах в посольстве США в Иерусалиме.

По мнению политолога Газаряна, политика США в регионе включала в себя как накачку оружием и военной и политической поддержкой Израиля, так и помощь Палестине. Вашингтон пытался подкупить палестинские элиты и сделать их более лояльными. Израиль в данном случае выступает как «проводник западных интересов» в регионе,  с помощью которого можно оказывать влияние и на другие страны Ближнего Востока.

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