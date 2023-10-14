Захарова заявила, что США довели Ближний Восток до точки невозврата
Внешняя политика Соединенных Штатов, как гаранта безопасности на Ближнем Востоке, привела к «точке невозврата» в вопросе безопасности в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Гарант безопасности в регионе довёл безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?» - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Подобное высказывание Захаровой стало комментарием на новость о решении администрации Соединенных Штатов разрешить своим госслужащим и семьям покинуть Израиль на фоне «беспрецедентной ситуации в области безопасности». В основном речь идет об американских дипломатах в посольстве США в Иерусалиме.
По мнению политолога Газаряна, политика США в регионе включала в себя как накачку оружием и военной и политической поддержкой Израиля, так и помощь Палестине. Вашингтон пытался подкупить палестинские элиты и сделать их более лояльными. Израиль в данном случае выступает как «проводник западных интересов» в регионе, с помощью которого можно оказывать влияние и на другие страны Ближнего Востока.