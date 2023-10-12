Эксперт Газарян назвал Израиль непотопляемым авианосцем, который США нельзя потерять

Политолог считает, что США рассматривает Израиль как проводник интересов Запада на Востоке, и поэтому не пожалеет средств на поддержку.

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Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян рассказал «Звезде», почему США поддерживают Израиля и каковы перспективы американского вмешательства в палестино-израильский конфликт.

«Для США очень важное место занимает Израиль, как основной союзник на Ближнем Востоке. Для США Израиль - это непотопляемый авианосец. США не могут себе позволить стратегического ослабления этой страны. Есть США определенные виды и на взаимодействие с Палестиной. Это стратегия на уровне разделяй и властвуй. Приоритет больше отдается Израилю», - рассказал эксперт.

Он пояснил, что вместе с накачкой оружием, военной и политической поддержкой Израиля США оказывали помощь и Палестине, пытаясь подкупить палестинские элиты и сделать их более лояльными. Но все же приоритет всегда был на стороне Израиля. Это проявление концепции: частичка Запада на Востоке и частичка Востока на Западе. Эта политическая стратегия предполагает, что Израиль стал проводником западных интересов, что позволяет США «оказывать влияние на другие страны региона».

«Роль Израиля в геополитическом контексте такова, и этот важный, ценный актив США никак не могут себе позволить потерять», - подчеркнул политолог.

Он считает, что страны Запада сделают все от них зависящее, чтобы Израиль «остался на плаву». И с этой целью, по его мнению, и прибыл в Тель-Авив госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В первую очередь в повестке поездки Блинкена - это обеспечение безопасности Израиля, однозначное ослабление палестинского элемента и определение, на каком уровне и в каких масштабах нужна дополнительная поддержка Израиля», - добавил эксперт.

Мовсес Газарян также напомнил, что особым радикализмом, произраильскими настроениями отличалась администрация Дональда Трампа, которая рассматривала Израиль без учета интереса палестинцев.

«В этом главная цель. Эта стратегия актуальна до сих пор», - уверен ученый.

В заключении он предположил, что США возможно придется пойти на уступки, но едва ли эти договоренности будут носить долгосрочный характер.