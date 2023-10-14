ХАМАС заявил о гибели от израильских ударов девяти пленных, включая иностранцев

Утверждается, что люди погибли в результате ударов по сектору Газа.

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Девять человек, взятых в заложники боевиками ХАМАС стали жертвами бомбардировок сектора Газа израильскими военными за последние 24 часа. Четверо пленных были иностранцами. Об этом сообщили представители группировки.

Вчера военное крыло ХАМАС сообщало о смерти 13 заложников вследствие ракетных ударов ЦАХАЛ по сектору Газа. По разным данным, в плену группировки может находиться около 150 граждан Израиля. При этом обе стороны конфликта насчитывают потери в тысячи человек.

Пресс-секретарь посольства РФ в Израиле недавно подтвердила нахождение по крайней мере одного гражданина РФ, имеющего гражданство Израиля, в плену боевиков ХАМАС. При этом жертвами палестино-израильского конфликта стало уже 16 россиян.

ЦАХАЛ анонсировал начало наземной операции в палестинской Газе. Армия обороны Израиля планирует начать боевые действия в городе после оценки количества гражданских в регионе.