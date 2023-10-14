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Убежища ООН для палестинских беженцев в секторе Газа подверглись бомбардировкам

Никита Черненко
16:23 14.10.2023
С начала палестино-израильского конфликта в Газе погибло 12 сотрудников ООН, бомбардировке подверглись здания организации.
Убежища ООН для палестинских беженцев в секторе Газа подверглись бомбардировкам
© Фото: IMAGO, Mohammed Nasser apaimage, Globallookpress
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Школы агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которые использовались в качестве убежища для палестинских беженцев, предупредили о том, что больше не являются безопасными и подверглись бомбардировкам. Об этом агентство ООН сообщило на своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Организация сообщила, что с седьмого октября в Газе были убиты 12 сотрудников агентства, некоторые умерли в домах вместе со своими семьями. Также убежища БАПОР в Газе для беженцев попали под бомбардировки и перестали считаться безопасными.

«Убежища БАПОР в Газе и на севере Газы больше не безопасны. Это беспрецедентно. Эта война не должна быть исключением - защита гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая здания ООН, применима и к этому конфликту», - говорится в сообщении агентства.

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов выложило сообщение с оценкой урона городской среде сектора Газа в результате обстрела ЦАХАЛ. Сообщается, что 3743 единицы жилья стали безвозвратно непригодными для проживания.

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