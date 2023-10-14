В ООН сообщили о разрушении более 1 300 зданий израильскими бомбардировками Газы

Как отметили в ООН, 3 743 единицы жилья стали безвозвратно непригодными для жилья.

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Начиная с 7 октября в результате израильских обстрелов сектора Газа были разрушены более 1 300 жилых и нежилых зданий с более чем 5,5 тысячи единиц жилья. Об этом говорится в пресс-релизе Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов ООН.

«По данным Министерства общественных работ Газы, было разрушено 1 324 жилых и нежилых здания c 5 540 единицами жилья», - отмечается в документе.

Также сообщается, что безвозвратно стали непригодными для проживания 3 743 единицы жилья.

Кроме того, Министерство здравоохранения Палестины сообщило о 2 215 погибших в результате израильских ударов по сектору Газа.

Ранее издание Haaretz сообщало, что в секторе Газа были найдены тела пропавших израильтян. Кроме того, армия Израиля обнаружила предметы, которые смогут помочь в освобождении израильтян.