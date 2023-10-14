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Мотострелки провели штурм позиций условного противника в тылу СВО

Валентин Гвоздев
Анастасия Бобылева
06:53 14.10.2023
Опытные российские военнослужащие отработали на полигоне стрельбу из ПЗРК «Игла» и гранатомета, а также отточили навыки управления беспилотниками.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Один выстрел - одно попадание. На полигоне совершенствуют навыки мотострелки южной группировки войск, уже имеющие реальный боевой опыт. С ними занимаются инструкторы, за плечами которых тяжелые схватки в зоне СВО.

В реальных боевых условиях вести стрельбу из ручного гранатомёта стоя практически невозможно, поэтому на полигоне бойцы учатся поражать технику противника из положения сидя и лежа.

Когда противник ведет огонь на подавление, голову даже из окопа поднять непросто, а вести прицельный огонь - тем более, и инструкторы с богатейшим опытом полевой работы учат бойцов противодействовать врагу в любых, даже самых сложных ситуациях.

Штурм позиций под прикрытием пулемета - задание «со звездочкой». Даже на учебном полигоне идти вперед, когда за спиной работает пулемет, нелегко в первую очередь психологически, но именно в таких условиях придется работать на передовой под огнем противника, и каждый боец должен быть к этому готов.

Роль беспилотников в зоне проведения специальной военной операции трудно переоценить, однако, чтобы достичь высокой эффективности применения БПЛА, операторы, как и стрелки, должны постоянно практиковаться.

Еще один, теперь обязательный, элемент боевой подготовки - тренировка расчетов БПЛА. Здесь оттачивают точность сброса боеприпасов с учетом рельефа местности и погодных условий.

Управлять легким беспилотником при сильном степном ветре непросто, а сбросить точно в цель снаряд весом всего в 100 граммов кажется и вовсе невыполнимой задачей. Однако для опытного оператора ветер не помеха.

Тут же, на полигоне, точность стрельбы из ПЗРК «Игла» отрабатывают десантники. Воздух гудит от пуль и снарядов, их не жалеют, как и сил обучаемых. Но трудности бойцы переносят стойко: тяжело в учении, легко в бою.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Валентина Гвоздева.

Ранее Ивановские десантники отработали боевую стрельбу на полигоне в тыловой зоне СВО. Минобороны РФ показало кадры их тренировок.

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