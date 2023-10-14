В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минимум один гражданин РФ находится в плену ХАМАС

Никита Черненко
14:29 14.10.2023
В заложниках группировки ХАМАС в секторе Газа находится минимум один россиянин.
Минимум один гражданин РФ находится в плену ХАМАС
© Фото: IMAGO, Ahmed Tawfeq apaimages, Globallookpress
Читайте нас на:

Поступила предварительная информация, согласно которой по крайне мере один гражданин Российской Федерации находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Об этом рассказала пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.

Ранее ХАМАС заявлял о нахождении в плену группировки израильтян с двойным гражданством, в том числе гражданством России. Реальное число попавших в заложники боевиков россиян может увеличиться со временем.

«По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС», - сказал пресс-секретарь.

Ранее посольство РФ в Израиле актуализировало данные о количестве погибших россиян атаки ХАМАС в Израиле. По состоянию на 14 октября число жертв граждан России, имевших также гражданство Израиля, составляет 16 человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:48 В стране и мире
Движение по всем четырем полосам Крымского моста открыли раньше срока
13:00 В стране и мире
В секторе Газа начался дефицит питьевой воды
12:58 В стране и мире
Видео
Ракету ХАМАС сбили рядом с аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве
12:07 В стране и мире
Президент Армении Хачатурян подписал ратификацию Римского статута
11:33 В стране и мире
BFMTV: Макрон задействует до семи тысяч солдат из-за нападения на школу в Аррасе
Популярное
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.