Минимум один гражданин РФ находится в плену ХАМАС

В заложниках группировки ХАМАС в секторе Газа находится минимум один россиянин.

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Поступила предварительная информация, согласно которой по крайне мере один гражданин Российской Федерации находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Об этом рассказала пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.

Ранее ХАМАС заявлял о нахождении в плену группировки израильтян с двойным гражданством, в том числе гражданством России. Реальное число попавших в заложники боевиков россиян может увеличиться со временем.

«По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС», - сказал пресс-секретарь.

Ранее посольство РФ в Израиле актуализировало данные о количестве погибших россиян атаки ХАМАС в Израиле. По состоянию на 14 октября число жертв граждан России, имевших также гражданство Израиля, составляет 16 человек.