Посты военных и мост на замке: корреспондент «Звезды» показал иордано-палестинскую границу

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Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик в Иордании приехал на мост короля Хуссейна, стоящий на иордано-палестинской границе, и показал, как обстоят дела на границе двух стран.

Сопровождающий корреспондента узнал, что по мосту сейчас нельзя проехать: пересечение границы между Палестиной и Иорданией закрыто с обеих сторон.

«Доехали досюда спокойно: по пути были военные посты, но нас не останавливали. Мы спросили у пограничников, можно ли попасть на тот берег, и нам ответили, что въезд как с этой, так и с той стороны в эти дни закрыты», - рассказал Лапик.

Ранее наш корреспондент показал, как тысячи граждан Иордании и Ливана попытались прорваться через границу с Палестиной. Полицейские, с целью предотвращения нарушения границ, пустили в ход слезоточивый газ.