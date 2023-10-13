Жилые дома складываются как карточные домики: в Иордании возмущены происходящим в Газе

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Тысячи людей со стороны Иордании и Ливана пытаются прорваться через границу с Палестиной. Полиция по приказу короля пытается остановить сограждан. В ход идет слезоточивый газ. Так иорданские подданные реагируют на происходящее в секторе Газа.

Израиль сбросил на эксклав уже более шести тысячи бомб. Жилые дома складываются как карточные домики: около 25 тысяч строений стерто с лица земли. Погибли уже почти две тысячи человек, из них около 500 детей. Больницы и морги уже не справляются. Глава палестинской Автономии объявил о гуманитарной катастрофе.

На фоне всего происходящего в Амман сегодня прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Король Иордании Абдала II в ходе встречи с ним заявил о необходимости открытия гуманитарных коридоров и недопустимости перемещения палестинцев с их исходных территорий. В то же время МИД Ирана косвенно заявил о том, что готов открыть второй фронт, если США вмешаются в конфликт.

Подробнее про данные ООН о гуманитарной катастрофе в Газе и о том, что сейчас происходит в Иордании, смотрите в сюжете Игоря Лапика.

Ранее стало известно, что на митинге в Аммане собрались сотни людей, поддерживающих Палестину. Многие активисты пришли с флагами и скандировали лозунги. Опубликованы кадры с места событий.