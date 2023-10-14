Президент Армении Хачатурян подписал ратификацию Римского статута

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Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил решение парламента страны о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В парламенте за решение о ратификации проголосовало 60 депутатов, против - 22 (всего в армянском парламенте 107 мест). МИД Армении аргументировал решение о ратификации желанием привлечь к ответственности Азербайджан и подчеркивал, что решение не направлено против Российской Федерации.

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об официальной позиции Кремля по поводу ратификации Римского статута Арменией. Он передал, что правительство считает этот шаг некорректным с точки зрения двусторонних отношений.