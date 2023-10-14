Haaretz: в секторе Газа в ходе военной операции нашли тела пропавших израильтян

Израильские военные сообщили о найденных телах и предметах, которые смогут помочь в освобождении израильтян.

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В ходе военной операции на территории сектора Газа были найдены тела пропавших израильтян. Об этом сообщает Haaretz.

«В ходе рейдов, проведенных в секторе Газа за последние 24 часа, пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ обнаружила тела пропавших без вести израильтян», - отмечается в издании.

Кроме того, сообщается, что были найдены и предметы, способные помочь в освобождении жителей Израиля.

Ранее израильская армия сообщила о нанесении удара по военизированной группировки «Хезболла» в южной части Ливана. Военные Израиля сообщили, что пресекли огонь обстреливающих их позиции воздушных объектов, которые проникли на территорию страны.