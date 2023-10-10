Focus: выборы в Гессене и Баварии стали катастрофой для Шольца

Издание отмечает, что после этого воскресенья в Берлине все будет не так, как было прежде.

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Прошедшие выборы в Баварии и Гессене стали катастрофой для коалиционного правительства канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом пишет немецкое издание Focus.

Как отмечается в статье, находящиеся у власти в Берлине коалиционные партии - Социал-демократическая (СДПГ), «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» (СвДП)- проиграли. При этом для коалиции это стало «не поражением, а катастрофой».

«После этого воскресенья в Берлине все будет не так, как было прежде», - пишет издание.

Главной причиной недовольства, как отмечается в статье, является разница между словами и реальными делами немецкого правительства. Издание пишет, что в случае, если нынешняя коалиция планирует продолжать свою деятельность, ей необходима перезагрузка.

Ранее газета The New York Times писала, что немецкий канцлер Олаф Шольц может отправить Украине ракеты Taurus, если Соединенные Штаты направят ATACMS. В Бундестаге заявляли, что на канцлера Германии оказывается сильное давление.