В Московской области перезахоронили останки 48 солдат Великой Отечественной войны

Останки военных, умерших в период с июня 1942 года по март 1943 года были торжественно погребены на воинском мемориале в деревне Мокрое Можайского района.

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Пресс-служба Минобороны России сообщила о торжественном перезахоронении 48 советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Перезахоронение прошло на территории воинского мемориала в деревне Мокрое.

В ходе поисковой экспедиции «Вахта Памяти - 2023» на местах работы 49 и 725 полевых госпиталей поисковики нашли захоронение с останками останки 42 бойцов Красной армии, умерших от ран в период с июня 1942 года по март 1943 года. Останки еще шестерых солдат нашли на позициях 50 стрелковой дивизии в районе урочища Масаловка. Останки были захоронены на территории мемориального кладбища близ деревни Мокрое, где перезахоронены останки более двух тысяч красноармейцев.

«Отдавая дань памяти воинам, совершившим подвиг, который стал символом мужества, стойкости, героизма для поколений российских граждан, была объявлена минута молчания, после чего состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов. По завершении церемонии рота почетного караула прошла торжественным маршем, почтив память павших воинов», - говорится в сообщении Минобороны.

В честь 80-летия со дня завершения Битвы за Кавказ МО РФ запустило мультимедийный историко-познавательный раздел «Непокоренный Кавказ». В нем были раскрыты детали разгрома нацистской армии на Таманском полуострове в 1943 году.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.