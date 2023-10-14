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В Швеции испугались возможности полного отказа от бумажных денег из-за России

Никита Черненко
10:10 14.10.2023
Цифровая экономика показала свою нестабильность на фоне СВО, считает экс-лава Интерпола.
В Швеции испугались возможности полного отказа от бумажных денег из-за России
© Фото: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa, Globallookpress
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Экс-глава Интерпола Бьерн Эрикссон в интервью поделился мнением касательно решения властей Швеции полностью отказаться от наличных средств в пользу цифровой экономики. По мнению государственного деятеля, это может быть опасно из-за России. Фрагмент его интервью приводит издание Life.

Экс-глава в качестве примера привел действия украинских граждан: после начала СВО они побежали обналичивать свои средства, чтобы иметь возможность расплачиваться даже в случае, если безналичные платежи будут недоступны. Эксперт заявил, что цифровая экономика показала свою ненадежность и нестабильность в ситуации, когда существует шанс обширного сбоя электросети.

«Люди начали сознавать, что Владимиру Путину ничего не стоит взять и всё отключить. Но сейчас мы заговорили уже о национальной безопасности. И дело не только в Путине, это может быть и организованная преступность», - цитирует Эрикссона Life.

Ранее правительство Швеции заявило о необходимости стать членом НАТО из соображений внутренней безопасности. При этом, в случае вступления в североатлантический альянс, страна может передать Украине истребители JAS 39 Gripen.

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