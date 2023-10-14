МЧС объявило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в столице

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Главное управление МЧС России предупредило жителей и гостей столицы о неблагоприятных метеорологических явлениях.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 до 21:00 14 октября в Москве ожидается дождь, местами гроза, усиление южного ветра с порывами до 18 м/с», - отметили в ведомстве.

ГУ МЧС РФ по Москве рекомендует москвичам при управлении автотранспортом снизить скорость передвижения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспортного средства, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказывала о погоде на Покров Пресвятой Богородицы в Москве. Покров Пресвятой Богородицы является одним из самых популярных в Российской Федерации православных праздников. По словам синоптика, в этот день погода обещает быть дождливой, но теплой.