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Синоптик Позднякова рассказала о новом погодном рекорде в Москве на Покров

Ирина Елагина
17:18 13.10.2023
В российской столице 14-15 октября ожидается на редкость теплая, но дождливая и ветреная погода.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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В один из самых популярных в России православных праздников - Покров Пресвятой Богородицы - в Москве ожидается дождливая и теплая погода. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Сегодня день порадовал нас солнышком и отсутствием осадков. Но, к сожалению, он будет единственным на этой неделе, потому что уже завтра погоду будет определять следующий циклон. Он принесет нам новую порцию осадков и новую порцию более теплого воздуха», - рассказала метеоролог.

По прогнозу метеоцентра, еще в ночь на субботу в столице будет сухо, а в 9 часов утра на два дня зарядит дождь, но будет по-прежнему тепло - от +11 до +13 градусов, а ночь на воскресенье может стать рекордно теплой.


«Температура воздуха в субботу будет выше нормы, градуса на три-четыре выше климатической нормы. В городе +12...+14 , по области +9...+14. В воскресенье также погода облачная, ночью небольшой дождь, днем временами дождь. Ночь будет очень теплая. Самая теплая в секторе этого циклона. Минимальная температура в Москве +11...+13 , по области +11...+15, и дневная температура будет также в пределах +11...+13 градусов», - отметила синоптик.

Она добавила, что при прохождении атмосферного фронта прогнозируется усиление ветра, он «будет довольно плотным», с порывами 12-17 метров в секунду.

Напомним, что по народному календарю на Покров в России часто бывает снег, и по погоде в этот день определяют, какой будет зима - морозно-снежной или тепло-дождливой.

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