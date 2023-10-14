В стране и мире Палестино-израильский конфликт Международная федерация журналистов осудила обстрелы СМИ в Ливане Марина Крижановская Международная федерация призвала ЮНЕСКО обеспечить безопасность журналистов. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Обстрелы сотрудников СМИ в Ливане получили осуждение со стороны Международной федерации журналистов. В комментарии RT представители организации заявили, что ближневосточный конфликт касается и Южного Ливана, а жертвами становятся невинные люди. Организация призвала ЮНЕСКО обеспечить безопасность сотрудников средств массовой информации. «Война на Ближнем Востоке распространяется на Южный Ливан, и жертвами становятся невинные граждане и, конечно же, журналисты, которые просто выполняют свою работу», - приводит заявление федерации СМИ. Немногим ранее сообщалось о гибели видеооператора Reuters Иссама Абдаллы в Ливане. Также пострадали еще два журналиста данного агентства. Погибший журналист проводил прямые эфиры из мест боевых действий между Израилем и ХАМАС. Он погиб утром 13 октября в результате воздушного удара Израиля на юге Ливана. Экспертное мнение и аналитика