В Конгрессе США призвали готовиться к одновременному конфликту с Россией и Китаем

В американском конгрессе призвали нарастить ядерный арсенал для противостояния с Россией и Китаем.

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США должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Такое мнение содержится в докладе комиссии при Конгрессе США, которая занимается вопросами американской стратегической концепции.

В документе говорится, что Вашингтон должен укреплять свои альянсы и заниматься расширением программ модернизации ядерных и неядерных вооружений.

Отмечается, что авторы исследования назвали возможный ядерный конфликт с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой «все более вероятным». В этой связи доклад указывает на то, что необходимо уже сейчас принимать решения по поводу сил сдерживания, чтобы иметь возможность дать ответ на вызовы, которые возникнут в 2027-2035 годах.

Ранее политолог Дмитрий Суслов рассказывал, что отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний пошлет Соединенным Штатам нужный сигнал, что их безопасность серьезно пострадает в случае эскалации.