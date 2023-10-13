В МИД Ирана заявили, что из-за действий Израиля возможно открытие фронтов

Министр иностранных дел Ирана приехал с визитом в Бейрут в рамках поездки по Ближнему Востоку для обсуждения палестинского вопроса на фоне эскалации конфликта Палестины с Израилем.

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Глава МИД Ирана Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что в связи с действиями Израиля не стоит исключать вероятность открытия новых фронтов.

«В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остается вероятным», - цитирует его РИА Новости.

Абдоллахиян прибыл с визитом в Ливан в рамках поездки по странам Ближнего Востока с целью координации позиции по конфликту Палестины с Израилем.

Он отметил, что пресса Ирана поддерживает «силы сопротивления». Также, по словам министра, отключение электричества и воды в секторе Газа является военным преступлением и Израиль должен ответить за агрессию в адрес палестинцев, как и его спонсоры.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью об одной из планируемых Израилем операций, которая предусматривает изоляцию сектора Газа. Опираясь на слова анонимного источника, он сравнил возможную изоляцию Газы с блокадой Ленинграда.