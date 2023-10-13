Расчеты минометов «Нона-СВК» сорвали попытку наступления боевиков на Краснолиманском направлении

Противник попытался перейти в наступление на позиции союзных подразделений, однако наши минометчики пресекли эту попытку.

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Военнослужащие расчета уникальной самоходной артиллерийской установки «Нона-СВК» артиллерийского подразделения Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы украинских боевиков на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации.

Выполняя марш в новый район, расчеты 120-мм минометов «Нона-СВК» получили информацию о перемещении групп украински националистов, переходящих в наступление на позиции наших войск. Минометчики сразу заняли позицию на неподготовленной площадке, выполнили ориентирование боевых машин и наведение на полученные координаты от расчета БПЛА.

Залповым огнем из трех орудий артиллеристы сорвали наступательные действия противника, заставив его отступить. Затем, после корректировки, бойцы уничтожили личный состав, выпустив осколочно-фугасные боеприпасы.

Ранее артиллерия ЮВО уничтожила украинский склад с боеприпасами под Артемовском. На опубликованных кадрах видно, как взрываются вражеские снаряды, предназначенные для того, чтобы стрелять в российских бойцов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.