Артиллерия ЮВО уничтожила украинский склад с боеприпасами под Артемовском
Всполох за всполохом - вражеские снаряды, предназначенные для того, чтобы стрелять в российских бойцов, рвались на украинских позициях, разнося все вокруг.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало уничтожение полевого склада с украинскими боеприпасами.
Дотянуться до вражеских снарядов смогли артиллеристы «Южной» группировки войск. Приготовленные для стрельбы по нашим военным, снаряды ВСУ взрывались на украинских позициях, сея хаос и разрушения.
Уничтоженный склад принадлежал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде врага.
Уточняется, что украинский склад, который уничтожили российские артиллеристы, находился на Артемовском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.