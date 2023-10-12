В стране и мире Артиллерия ЮВО уничтожила украинский склад с боеприпасами под Артемовском Всполох за всполохом - вражеские снаряды, предназначенные для того, чтобы стрелять в российских бойцов, рвались на украинских позициях, разнося все вокруг. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало уничтожение полевого склада с украинскими боеприпасами. Дотянуться до вражеских снарядов смогли артиллеристы «Южной» группировки войск. Приготовленные для стрельбы по нашим военным, снаряды ВСУ взрывались на украинских позициях, сея хаос и разрушения. Уничтоженный склад принадлежал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде врага. Уточняется, что украинский склад, который уничтожили российские артиллеристы, находился на Артемовском направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика