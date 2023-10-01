За минувшие сутки боевики обстреляли ДНР 18 раз

При обстрелах погиб мужчина в Ольгинке и ранены шесть мирных жителей.

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Украинские националисты за сутки 18 раз нанесли удары по территории ДНР. В период с 00:00 30 сентября по 00:00 1 октября боевики 18 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики.

При обстрелах в населенном пункте Ольгинка погиб мужчина. Ранены шесть мирных жителей, один из них 2004 года рождения.

Ранения получили жители в Ольгинке, Новопетриковке, а также в населенном пункте Никольское, в Центрально-Городском районе Горловки. Информацию приводит представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Повреждены пять жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Центрально-Городском районе Горловки», - сообщило представительство в своем телеграм-канале.

При обстрелах ВСУ объекты гражданской инфраструктуры повреждений не получили.

Немногим ранее сообщалось, что за сутки боевики по территории ДНР выпустили 60 боеприпасов.