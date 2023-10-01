В стране и мире Боевики ВСУ выпустили 60 боеприпасов по ДНР за сутки Дарина Криц За истекшие сутки в результате обстрелов украинской армией населенных пунктов ДНР погиб один человек, шесть ранены. © Фото: Сергей Аверин РИА Новости Читайте нас на: За минувшие сутки с полуночи 30 сентября по полночь 1 октября украинские националисты обстреляли территорию ДНР 60 снарядами. В результате обстрелов населенных пунктов республики погиб один мужчина. Еще шесть граждан, по информации RT, получили ранения. Обстрелами повреждены пять домостроений. Гражданской инфраструктуре ущерб не нанесен. Ранее боевики за пять минут выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметров. Среди них были два кассетных снаряда. Экспертное мнение и аналитика