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Боевики ВСУ выпустили 60 боеприпасов по ДНР за сутки

Дарина Криц
00:22 01.10.2023
За истекшие сутки в результате обстрелов украинской армией населенных пунктов ДНР погиб один человек, шесть ранены.
Боевики ВСУ выпустили 60 боеприпасов по ДНР за сутки
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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За минувшие сутки с полуночи 30 сентября по полночь 1 октября украинские националисты обстреляли территорию ДНР 60 снарядами.

В результате обстрелов населенных пунктов республики погиб один мужчина. Еще шесть граждан, по информации RT, получили ранения.

Обстрелами повреждены пять домостроений. Гражданской инфраструктуре ущерб не нанесен.

Ранее боевики за пять минут выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметров. Среди них были два кассетных снаряда.

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