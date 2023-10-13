Разведчики с помощью FPV-дрона уничтожили технику врага на Северском направлении

Разведчики должны оставаться незамеченными, поэтому они самостоятельно готовят камуфляж, исходя из погодных условий, времени года и характера задачи.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские разведчики показали свою боевую работу на Северском направлении в зоне проведения спецоперации.

Передвигаться бесшумно в осеннем лесу довольно сложно. Сухая трава и опавшая хвоя затрудняют задачу, однако разведчики и в таких условиях не нарушают тишину. В головном дозоре самые опытные бойцы, среди которых обязательно есть сапер - подходы к позициям боевиков нередко заминированы. Важно держать дистанцию, контролировать свой сектор и прикрывать товарища.

Головной дозор первым выдвигается вглубь «серой зоны». По сути они прокладывают дорогу всей группе, главное - оставаться незамеченными. Для этого у разведчиков есть свои секреты.

Камуфляж разведчиков - особое искусство. Бойцы готовят его сами, внося изменения с учетом местности, времени года и характера задачи. Нужно сделать так, чтобы костюм максимально сливался с окружающей средой. Оружие наши разведчики тоже маскируют самостоятельно.

«Сами рисуем, сами делаем, чтобы сливалось с костюмом, с местностью. Быть, в общем, полностью незамеченным», - рассказывает боец с позывным «Псих».

В этот раз задача разведки - наведение авиации на технику националистов. Координаты передают на командный пункт, и через несколько минут экипажи Ка-52 точными ударами поражают цели.

Также разведгруппа навела «Грады» южной группировки войск на вражеский склад боеприпасов. Объект был уничтожен.

Вообще при обнаружении техники боевиков разведчики и сами способны ее поразить. Кроме штатного оператора беспилотника в каждой группе есть несколько бойцов, способных управлять FPV-дронами. Благодаря малым размерам корпуса, на задание могут брать до 15-ти таких «птичек», боевые заряды к ним берут из заранее подготовленных схронов. На опубликованных кадрах можно увидеть поражение украинской техники при помощи FPV-дрона.

Использование БПЛА в зоне спецоперации стало по-настоящему массовым. За время проведения СВО беспилотники прекрасно зарекомендовали себя и как отдельные боевые единицы, и как незаменимые помощники разведывательных и штурмовых подразделений.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Валентина Гвоздева.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении складов авиабоеприпасов боевиков. Склады были обнаружены на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области.