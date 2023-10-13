МИД РФ заявил, что изучает возможные варианты эвакуации россиян из Израиля

В МИД РФ считают, что резкое обострение палестино-израильского конфликта может привести к эвакуации граждан России из опасной зоны Ближнего Востока.

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В МИД РФ не исключают массовой эвакуации граждан России из Израиля и изучают возможные варианты гуманитарной операции на фоне все более ожесточенного противостояния сторон палестино-израильского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МИД России прорабатывает модальности возможной эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий», - приводит ТАСС заявление Захаровой.

Ранее сообщалось о заявлении президента России Владимира Путина оказать содействие всем россиянам, которые изъявят желание покинуть территорию Израиля, как только «будут условия для этого».

Напомним, что по данным МИД РФ в ходе войны между Израилем и ХАМАС погибли четверо россиян, еще 12 числятся пропавшими без вести.