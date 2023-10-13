Путин подтвердил готовность помочь с выездом россиян из Израиля
По словам президента, желающие смогут обратиться в посольство РФ.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность выезда российских граждан из Израиля.
«Мы готовы в любой момент, когда будут условия для этого, желающие могут обратиться в посольство РФ», - отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек.
Ранее в ходе визита в Киргизию на саммите СНГ Путин заявил об опасных последствиях для всего Ближнего Востока планов ЦАХАЛ начать наземную операцию в секторе Газа.