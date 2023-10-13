В стране и мире Палестино-израильский конфликт Путин подтвердил готовность помочь с выездом россиян из Израиля Ирина Елагина По словам президента, желающие смогут обратиться в посольство РФ. © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность выезда российских граждан из Израиля. «Мы готовы в любой момент, когда будут условия для этого, желающие могут обратиться в посольство РФ», - отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек. Ранее в ходе визита в Киргизию на саммите СНГ Путин заявил об опасных последствиях для всего Ближнего Востока планов ЦАХАЛ начать наземную операцию в секторе Газа. Экспертное мнение и аналитика