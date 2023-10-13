Митинги и визит главы Пентагона Остина: что происходит в Израиле на фоне поставок оружия США

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

У здания министерства обороны в Израиле военные с трудом сдерживают напирающую толпу митингующих. Некоторые из них выступают против действующего премьер-министра, а некоторые поддерживают армию. Все смешались в одну кучу. Есть и такие, кто просто не доволен тем, что в такое сложное для страны время ее граждане разобщены.

На фоне происходящего в Тель-Авив прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Главу Пентагона встретили очень тепло. Он приехал проверить готовность американского вооружения, которое должно встать на защиту суверенитета Израиля.

«И мы по-прежнему полностью способны проецировать силу, соблюдать наши обязательства и направлять ресурсы на несколько полей военных действий. Мы будем поддерживать Израиль так же, как поддерживаем Украину», - заявил Остин.

Подробнее про американскую военную технику, прибывающую в Израиль, смотрите в сюжете Романа Закурдаева.

Ранее корреспондент «Звезды» показал митинги в Иордании в поддержку Палестины. Люди массово пытаются пересечь границу с Палестиной, а полиция останавливает их слезоточивым газом. На фоне происходящего в Иорданию прибыл Энтони Блинкен.