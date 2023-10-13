Сотни сторонников Палестины собрались на митинг в столице Иордании

Активисты скандируют лозунги в поддержку палестинцев и размахивают флагами.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В столицу Иордании Амман прибыли сотни сторонников Палестины для участия в митинге. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из Аммана.

На кадрах видно, что многие активисты пришли с флагами Палестины. Они скандируют лозунги в поддержку палестинцев. Место проведения митинга оцеплено полицией, на текущий момент столкновений не было.

Жители Иордании уже выражали солидарность Палестине при помощи флагов. Они выступили против решения правительства предоставить американцам военные базы.