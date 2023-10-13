ЦАХАЛ стягивает бронированные бульдозеры на границу с сектором Газа

Мощная бронированная техника ЦАХАЛ стягивается к границе с Газой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ayal Margolin, XinHua, Globallookpress

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев показал колонну мощных бронированных бульдозеров Израиля, переправляющихся на южную границу страны.

Помимо брони на самом корпусе, сопровождающий корреспондента отметил, что на бульдозерах стоят пуленепробиваемые стекла. Таким образом, техника оказывается предназначена для ведения работы в зоне боевых действий.

На границе с сектором Газа армия Израиля концентрирует крупные военные силы - правительство призвало более 500 тысяч резервистов и добровольцев.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик передал, что офицеры израильской армии предписали более чем миллиону палестинцев покинуть север Газы в течение суток. В скором времени ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в городе с целью уничтожения группировки ХАМАС.