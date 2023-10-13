В Израиле 12 россиян числятся пропавшими без вести, число погибших растет

Актуальная информация оперативно поступает в посольство благодаря слаженному взаимодействию МВД России и Главного штаба Полиции Израиля.

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На данный момент в Израиле 12 граждан России числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает посольство РФ в Тель-Авиве. Число погибших растет.

«По состоянию на 14:00 13 октября в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан», - говорится в сообщении посольства.

Диппредставительство отметило, что МВД России активно взаимодействует с Главным штабом Полиции Израиля, благодаря чему посольство оперативно получает актуальные сведения о соотечественниках.

Также посольство настоятельно рекомендует россиянам покинуть территорию Израиля, воспользовавшись регулярными авиарейсами.

Напомним, что на данный момент известно о четырех погибших россиянах. Согласно сообщению посольства у них было двойное гражданство - РФ и Израиля. В диппредставительство продолжают поступать обращения от родственников граждан РФ, оказавшихся в момент обострения конфликта на территории Израиля.