В Израиле 12 россиян числятся пропавшими без вести, число погибших растет
На данный момент в Израиле 12 граждан России числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает посольство РФ в Тель-Авиве. Число погибших растет.
«По состоянию на 14:00 13 октября в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан», - говорится в сообщении посольства.
Диппредставительство отметило, что МВД России активно взаимодействует с Главным штабом Полиции Израиля, благодаря чему посольство оперативно получает актуальные сведения о соотечественниках.
Также посольство настоятельно рекомендует россиянам покинуть территорию Израиля, воспользовавшись регулярными авиарейсами.
Напомним, что на данный момент известно о четырех погибших россиянах. Согласно сообщению посольства у них было двойное гражданство - РФ и Израиля. В диппредставительство продолжают поступать обращения от родственников граждан РФ, оказавшихся в момент обострения конфликта на территории Израиля.