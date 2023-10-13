Украина заплатила десятками тысяч мобилизованных новобранцев за свое завершенное контрнаступление, заявил Василий Небензя.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление украинских боевиков можно формально считать завершенным. Он добавил, что цена его для киевского режима была очень высока.

«Так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным. Его цена, к сожалению, десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев», - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Постпред уточнил, что ВС РФ уже несколько дней ведут активное наступление почти по всей линии фронта.

Ранее стало известно, что западные страны начали намекать Владимиру Зеленскому на свою усталость от непрекращающихся поставок военной помощи Киеву. Республиканцы активно выступают против дополнительных пакетов.