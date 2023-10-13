Путин заявил, что за критику России ждет ответственность лишь при нарушении закона

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о том, что ждет релокантов, покинувших территорию РФ и критикующих страну.

Глава государства подчеркнул, что граждане России вправе выбрать свое место жительства так, как они считают нужным, и что в этом «нет ничего аморального». Тем не менее если действия человека будут нарушать действующие законы России, то он понесет ответственность.

«Естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился - здесь или за границей. Что ожидает человека при возвращении на Родину, зависит от самого человека. Одно дело нарушать закон, и другое - нарушать морально-этические нормы в отношении своей Родины», - объяснил Путин.

Ранее президент России прокомментировал решение Израиля начать масштабную наземную военную операцию в секторе Газа. Он отметил, что такая операция обернется серьезными последствиями для всех участников конфликта.