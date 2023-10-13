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Корреспонденту «Звезды» в прямом эфире пришлось прятаться от обстрела Тель-Авива

Алексей Дегтярев
Никита Черненко
17:22 13.10.2023
В прямом эфире съемочная группа «Звезды» в Тель-Авиве услышала сирену воздушной тревоги.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспонденту «Звезды» Алексею Дегтяреву вместе со съемочной группой в Тель-Авиве пришлось экстренно бежать в укрытие в прямом эфире из-за зазвучавшего сигнала о воздушной тревоге.

«У нас тревога!» - передал Дегтярев.

Съемочная группа смогла вовремя добраться до ближайшего убежища и продолжила вещание после того, как перестала звучать сирена. Сигнал о воздушной тревоге уже звучал сегодня по всему Израилю, под обстрел попали в том числе города Ашкелон и Сдерот.

Ранее Дегтярев побывал на границе Израиля и сектора Газа, где создана зона боевых действий, куда не пускают мирных жителей и журналистов. Он показал, как на южном въезде в Ашкелон собираются военные ЦАХАЛ.

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