Корреспондент «Звезды» показал технику ЦАХАЛ на границе с сектором Газа

На юге Израиля скапливаются военные, в армию Израиля призвано около 500 тысяч резервистов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев вместе со съемочной группой в Израиле показал, как обстоят дела на южной границе города Ашкелон. Дальше журналистов и гражданских не пускают - весь юг Израиля объявлен зоной боевых действий.

Корреспондент смог запечатлеть ротацию военной техники ЦАХАЛ - группировка ХАМАС начала агрессивно отвечать на все действия израильской армии, ракетные удары в сторону Израиля участились.

«Следуя на юг Израиля мимо города Ашкелон, нас застал очередной ракетный обстрел ХАМАС. Все автомобили остановились вдоль обочин, люди прятались в низинах», - передал Дегтярев.

Местные жители рассказали, что им на смартфоны приходят уведомления, предупреждающие о ракетной атаке. Так у них есть время, чтобы занять укрытия.

«Приходят оповещения, что в конкретный район летят ракеты, и показывают, сколько секунд у нас есть, чтобы укрыться», - рассказали израильтяне.

Съемочная группа показала южный въезд в Ашкелон - в город стягивается военная техника, в пригороде стоят танки.

«По сообщениям, которые к нам приходят, на сегодняшний момент в израильскую армию уже призвано около 500 тысяч резервистов и добровольцев», - заявил корреспондент.

Ранее Алексей Дегтярев посетил Тель-Авив, где показал, как жители столицы собрались на площади Дезенгоф. Граждане зажигали на площади свечи в память о погибших в ходе палестино-израильского конфликта.